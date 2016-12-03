В Москве состоится презентация армянского смартфона ArmPhone

в Москве на ВДНХ в субботу 3 декабря пройдет презентация и старт продаж новейшей разработки армянских инженеров – смартфона ArmPhone. Мобильное устройство представят во время открытия на выставке центра Института высоких информационных технологий Армении, созданного при поддержке торгового представительства республики в РФ.

«Открытие центра на ВДНХ будет способствовать налаживанию, укреплению и развитию связей армянских и российских компаний, занятых в сфере ИТ. В центре будет широко представлена продукция армянских производителей. В перспективе на базе центра планируется создание современной учебной площадки для молодых специалистов в области ИТ»,— говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте выставки.

Отметим, что на выставке центра Института высоких информационных технологий Армении будет представлена флагманская модель ArmPhone, оснащенная экраном 5,2 Full HD, двумя симкартами 2G и 4G, 32 Гб памяти и 3 Гб «оперативки», а также датчиком отпечатка пальца. ArmPhone работает на базе операционной системы Android.

По словам производителей мобильного устройства, их продукция не уступает по качеству ведущим мировым брендам. Смартфон продается на внутреннем рынке Армении, а также импортируется.

Линейка ArmPhone состоит из пяти модификаций — ArmPhone 0502, ArmPhone 0505, ArmPhone 0508, ArmPhone 0509 иArmPhone 0520. Модели отличаются объемами оперативной памяти, размерами экрана, характеристиками видеокамеры, а также некоторыми другими параметрами.