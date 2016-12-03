Мэры американских городов выступили против депортации мигрантов

Мэры американских городов выступили против планов избранного президента США Дональда Трампа депортировать мигрантов.

Об этом заявили на пресс-конференции в Мехико мэры Финикса, Сиэтла и Вашингтона.

«Несмотря на то, что многие хотят депортировать мигрантов, мы этого делать не будем», – цитирует «РИА Новости» мэра Финикса Грэга Стэнтона.

Главы городов США участие в саммите «Партнерство крупных городов по изменению климата» в Мексике.

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