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Мэры американских городов выступили против депортации мигрантов

О своем несогласии с планами избранного президента США Дональда Трампа заявили главы Вашингтона, Финикса и Сиэтла

Мэры американских городов выступили против планов избранного президента США Дональда Трампа депортировать мигрантов.

Об этом заявили на пресс-конференции в Мехико мэры Финикса, Сиэтла и Вашингтона.

«Несмотря на то, что многие хотят депортировать мигрантов, мы этого делать не будем», – цитирует «РИА Новости» мэра Финикса Грэга Стэнтона.

Главы городов США участие в саммите «Партнерство крупных городов по изменению климата» в Мексике.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Мэры американских городов выступили против депортации мигрантов

О своем несогласии с планами избранного президента США Дональда Трампа заявили главы Вашингтона, Финикса и Сиэтла

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