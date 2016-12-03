Шотландия обнародует план по сохранению страны в ЕС

Шотландия обнародует план по сохранению членства страны в Евросоюзе после Brexit.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

«Совершенно необходимо, чтобы мнение Шотландии было выслушано и принято с уважением правительством Великобритании», – цитирует ее «РИА Новости».

Ранее она заявляла, что выход Великобритании из ЕС, частью которой является Шотландия, нарушает права шотландцев, большинство из которых выступили против Brexit на референдуме.

В Лондоне опасаются, что Brexit может запустить процесс борьбы за независимость Шотландии.

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