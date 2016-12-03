Российский гражданин пострадал при нападении исламиста в Огайо

Российский гражданин Павел Сергеев пострадал при нападении исламиста на Университет штата Огайо, случившимся в понедельник, 28 ноября.

Об этом ФБР США официально заявило в пятницу, 2 декабря.

«Американские власти информировали консульский отдел посольства, что в событиях в Огайо пострадал российский гражданин», – цитирует ТАСС сообщение посольства России.

При этом ФБР отозвалось о россиянине, как о человека мужественном, оказавшим содействие следствию.

на территории университетского студенческого городка выходец из Сомали Абдул Разак Али Артан намеренно врезался на машине в группу людей, а затем напал на них с ножом.

Напомним, что выходец из Сомали Абдул Разак Али Артан врезался на машине в группу людей на территории университета, а потом выскочил и начал ножом наносить травмы прохожим.

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