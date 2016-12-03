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США останутся приверженными политике «Единого Китая»

Об этом заявила глава Совета национальной безопасности США Эмили Хорн

США останутся приверженными политике «Единого Китая», невзирая на телефонный разговор избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.   

«Мы остаемся приверженными нашей политике «Единого Китая», основывающейся на трех совместных коммюнике и Акте об отношениях с Тайванем (между США и Тайванем – ред.). Нашими фундаментальными интересами являются мирные и свободные отношения Cross-Strait (договор о свободной торговле между Китаем и Тайванем 2013 года, нератифицированный тайваньской стороной – ред.)»,— цитирует агентство Франс Пресс слова представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

Ранее «Известия» писали, что избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это был первый разговор по телефону между президентом или избранным президентом Соединенных Штатов и главой Тайваня с 1979 года, когда были прекращены дипломатические связи администрации Тайваня с Белым Домом. 

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

США останутся приверженными политике «Единого Китая»

Об этом заявила глава Совета национальной безопасности США Эмили Хорн

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