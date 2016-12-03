США останутся приверженными политике «Единого Китая», невзирая на телефонный разговор избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

«Мы остаемся приверженными нашей политике «Единого Китая», основывающейся на трех совместных коммюнике и Акте об отношениях с Тайванем (между США и Тайванем – ред.). Нашими фундаментальными интересами являются мирные и свободные отношения Cross-Strait (договор о свободной торговле между Китаем и Тайванем 2013 года, нератифицированный тайваньской стороной – ред.)»,— цитирует агентство Франс Пресс слова представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

Ранее «Известия» писали, что избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это был первый разговор по телефону между президентом или избранным президентом Соединенных Штатов и главой Тайваня с 1979 года, когда были прекращены дипломатические связи администрации Тайваня с Белым Домом.