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Минобороны Норвегии: Трампу нужно определиться с отношением к РФ

Позиция избранного президента США Дональда Трампа должна быть четкой и предсказуемой

Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде считает, что избранному президенту США Дональду Трампу нужно объявить, как он будет относиться к России.

Об этом глава ведомства заявила агентству Рейтер.

«Главным для нас является наличие предсказуемой и крайне четкой позиции по России. Чем раньше новая администрация озвучит ее, тем лучше, в том числе, для безопасности Европы», – цитирует ее ТАСС.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Минобороны Норвегии: Трампу нужно определиться с отношением к РФ

Позиция избранного президента США Дональда Трампа должна быть четкой и предсказуемой

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