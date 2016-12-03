Минобороны Норвегии: Трампу нужно определиться с отношением к РФ

Позиция избранного президента США Дональда Трампа должна быть четкой и предсказуемой
Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде считает, что избранному президенту США Дональду Трампу нужно объявить, как он будет относиться к России.
Об этом глава ведомства заявила агентству Рейтер.
«Главным для нас является наличие предсказуемой и крайне четкой позиции по России. Чем раньше новая администрация озвучит ее, тем лучше, в том числе, для безопасности Европы», – цитирует ее ТАСС.
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