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Суд в Висконсине отказался наложить запрет на пересчет голосов

Проверка бюллетеней в штате началась

Суд в Висконсине отказался наложить запрет на пересчет голосов прошедших выборов в США.

Об этом заявило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Федеральный окружной судья Джеймс Питерсон посчитал, что вреда проверка не нанесет.

Ранее сторонники избранного президента США Дональда Трампа потребовали прекратить проверку голосов, поскольку это нарушает права граждан, проголосовавших за него, сообщает ТАСС.

Сама проверка в штате Висконсин была инициирована кандидатом от «зеленых» Джилл Стайн, которую подержали менее 1% населения.

По стечению обстоятельств, проверки по ее заявлению пройдут в трех штатах где перевес Трампа над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон оказался минимальным.

Читайте также: Экс-кандидат «зеленых» требует пересчитать голоса в трех штатах США

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Суд в Висконсине отказался наложить запрет на пересчет голосов

Проверка бюллетеней в штате началась

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