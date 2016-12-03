СМИ: после ухода с поста президента Обама займется медиабизнесом

Действующий президент США Барак Обама после ухода с занимаемой им должности хочет попробовать свои силы в новой для себя сфере - цифровых СМИ и может создать собственную медиакомпанию.

Как пишет сетевой ресурс Mic, ссылаясь на многочисленные источники, просившие не называть их имен и должностей, поскольку они не уполномочены говорить от имени президента, следующая глава в жизни Обамы будет сфокусирована на СМИ, хотя к идее создания собственной медиакомпании «он в последнее время охладел».

По данным издания, среди перечисленных вариантов, которые президент США может осуществить, числятся «шоу на Netflixи сериал на комедийном сайте». Как утверждает один из собеседников сетевого ресурса, Обама на полях недавнего саммита АТЭС, который состоялся в Перу, тайно встретился с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом для обсуждения своих дальнейших планов.

Mic также обращает внимание на то, что Барак Обама в последнее время «часто вслух размышляет об опасном состоянии СМИ и о своем желании сыграть некую роль» в том, чтобы исправить положение дел.

В публикации также приводится мнение, опровергающее информацию о таком будущем Обамы. Директор Белого дома по коммуникациям Джен Псаки прислала в издание официальное заявление, в котором говорилось, что в планы президента Обамы не входит занятие медиабизнесом после ухода с занимаемой им должности.