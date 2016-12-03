Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
3 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

РФ и Япония подпишут соглашение о сотрудничестве по двум направлениям

Может быть подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве в сферах медицины и медицинского страхования, а также в области развития почтовой службы и связи

По итогам предстоящей встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, запланированной на 15-16 декабря этого года, может быть подписано соглашение о дальнейшем российско-японском сотрудничестве по крайней мере по двум направлениям. 

Как пишет агентство Kyodo, лидеры двух стран могут подписать соглашение о дальнейшем сотрудничестве в сферах медицины и медицинского страхования, а также в области развития почтовой службы и связи. 

Сейчас Япония и Россия ведут активную подготовку к визиту Путина в Страну восходящего солнца, который, скорее всего, состоится 15-16 декабря текущего года.

Ранее «Известия» писали, что заместитель руководителя российского МИДа Игорь Моргулов заявил, что Россия и Япония подпишут соглашения в области энергетики, высоких технологий, промышленной кооперации, городской среды и медицины.  

Написать комментарий
Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

РФ и Япония подпишут соглашение о сотрудничестве по двум направлениям

Может быть подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве в сферах медицины и медицинского страхования, а также в области развития почтовой службы и связи

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке