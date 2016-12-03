РФ и Япония подпишут соглашение о сотрудничестве по двум направлениям

Может быть подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве в сферах медицины и медицинского страхования, а также в области развития почтовой службы и связи
По итогам предстоящей встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, запланированной на 15-16 декабря этого года, может быть подписано соглашение о дальнейшем российско-японском сотрудничестве по крайней мере по двум направлениям.
Как пишет агентство Kyodo, лидеры двух стран могут подписать соглашение о дальнейшем сотрудничестве в сферах медицины и медицинского страхования, а также в области развития почтовой службы и связи.
Сейчас Япония и Россия ведут активную подготовку к визиту Путина в Страну восходящего солнца, который, скорее всего, состоится 15-16 декабря текущего года.
Ранее «Известия» писали, что заместитель руководителя российского МИДа Игорь Моргулов заявил, что Россия и Япония подпишут соглашения в области энергетики, высоких технологий, промышленной кооперации, городской среды и медицины.
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