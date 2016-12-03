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Иностранные спецслужбы готовили кибератаку на банковскую систему РФ

Злоумышленники планировали спровоцировать панику

Иностранные спецслужбы готовили кибератаку на банковскую систему РФ.

Об этом заявила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Атака, намеченная на 5 декабря, должна была спровоцировать панику и наплыв желающих снять деньги.

Для этого злоумышленники планировали обрушить сайты крупнейших банков страны и ложными сообщениями о банкротствах и отзыве лицензий, подорвать доверие к банковской системе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сейчас ФСБ и Центробанк устраняют опасность.

Читайте также: ЦБ готов к пресечению кибератак на банки

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Иностранные спецслужбы готовили кибератаку на банковскую систему РФ

Злоумышленники планировали спровоцировать панику

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