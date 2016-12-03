Злоумышленники планировали спровоцировать панику
Иностранные спецслужбы готовили кибератаку на банковскую систему РФ.
Об этом заявила Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Атака, намеченная на 5 декабря, должна была спровоцировать панику и наплыв желающих снять деньги.
Для этого злоумышленники планировали обрушить сайты крупнейших банков страны и ложными сообщениями о банкротствах и отзыве лицензий, подорвать доверие к банковской системе, сообщает Федеральное агентство новостей.
Сейчас ФСБ и Центробанк устраняют опасность.
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