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Представитель Трампа объяснила его разговор с лидером Тайваня

Представитель избранного президента США Дональда Трампа сообщила, что все его разговоры с главами иностранных государств носят поздравительный характер

Представитель избранного президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй объяснила его разговор с лидером Тайваня.

Она заявила, что все телефонные разговоры с лидерами иностранных государств до инаугурации носят поздравительный характер.

«Трамп полностью осведомлен и получает полную информацию на постоянной основе во всех этих вопросах независимо от того, кто на другом конце (телефонного) провода», — цитирует «РИА Новости» Конуэй.

Разговор Трампа и руководителя администрации Тайваня Цай Инвэнь состоялся в пятницу, 2 декабря.

 Официальный Вашингтон не общался с Тайванем с 1979 года.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Представитель Трампа объяснила его разговор с лидером Тайваня

Представитель избранного президента США Дональда Трампа сообщила, что все его разговоры с главами иностранных государств носят поздравительный характер

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