Шварценеггер поздравил Олланда с решением не участвовать в выборах

Известный американский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поздравил президента Франации Франсуа Олланда с решением не баллотироваться на второй срок.

Информацию об этом распространила газета Le Parisien.

Schwarzenegger à Hollande : «Vous êtes le champion du peuple et de l'environnement» https://t.co/q7bjuNGWbk — LeParisien Politique (@leParisien_pol) 2 декабря 2016 г.

«Франсуа, поздравляю с принятым решением. Вы чемпион народа и окружающей среды. Мы вас любим», - написал Шварценеггер в письме, адресованном французскому лидеру.

Ранее «Известия» сообщали, что президент Франции Франсуа Олланд заявил в телеобращении из Елисейского дворца, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок по истечении своих полномочий на посту главы государства в мае 2017 года. По словам Олланда, он принял такое решение, так как осознает, что его выдвижение могло бы стать угрозой единству левых сил во Франции.

В настоящий момент рейтинги Олланда настолько низкие, что он рискует стать самым непопулярным президентом за всю историю Франции.

Отметим, что Арнольд Шварценеггер известен своей борьбой с глобальным потеплением. Бывший калифорнийский губернатор основал организацию R20, помогающую правительствам по всему миру уменьшить углеродные выбросы. В 2014 году Шварценеггер лично познакомился с Франсуа Олландом во время подготовки к Конференции по климату COP 21.