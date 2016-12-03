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Шварценеггер поздравил Олланда с решением не участвовать в выборах

Бывший губернатор Калифорнии написал президенту Франции письмо

Известный американский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поздравил президента Франации Франсуа Олланда с решением не баллотироваться на второй срок. 

Информацию об этом распространила газета Le Parisien. 

«Франсуа, поздравляю с принятым решением. Вы чемпион народа и окружающей среды. Мы вас любим», - написал Шварценеггер в письме, адресованном французскому лидеру.  

Ранее «Известия» сообщали, что президент Франции Франсуа Олланд заявил в телеобращении из Елисейского дворца, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок по истечении своих полномочий на посту главы государства в мае 2017 года. По словам Олланда, он принял такое решение, так как осознает, что его выдвижение могло бы стать угрозой единству левых сил во Франции. 

В настоящий момент рейтинги Олланда настолько низкие, что он рискует стать самым непопулярным президентом за всю историю Франции. 

Отметим, что Арнольд Шварценеггер известен своей борьбой с глобальным потеплением. Бывший калифорнийский губернатор основал организацию R20, помогающую правительствам по всему миру уменьшить углеродные выбросы. В 2014 году Шварценеггер лично познакомился с Франсуа Олландом во время подготовки к Конференции по климату COP 21. 

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Шварценеггер поздравил Олланда с решением не участвовать в выборах

Бывший губернатор Калифорнии написал президенту Франции письмо

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