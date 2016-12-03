Шварценеггер поздравил Олланда с решением не участвовать в выборах

Бывший губернатор Калифорнии написал президенту Франции письмо
Известный американский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поздравил президента Франации Франсуа Олланда с решением не баллотироваться на второй срок.
Информацию об этом распространила газета Le Parisien.
Schwarzenegger à Hollande : «Vous êtes le champion du peuple et de l'environnement» https://t.co/q7bjuNGWbk— LeParisien Politique (@leParisien_pol) 2 декабря 2016 г.
«Франсуа, поздравляю с принятым решением. Вы чемпион народа и окружающей среды. Мы вас любим», - написал Шварценеггер в письме, адресованном французскому лидеру.
Ранее «Известия» сообщали, что президент Франции Франсуа Олланд заявил в телеобращении из Елисейского дворца, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок по истечении своих полномочий на посту главы государства в мае 2017 года. По словам Олланда, он принял такое решение, так как осознает, что его выдвижение могло бы стать угрозой единству левых сил во Франции.
В настоящий момент рейтинги Олланда настолько низкие, что он рискует стать самым непопулярным президентом за всю историю Франции.
Отметим, что Арнольд Шварценеггер известен своей борьбой с глобальным потеплением. Бывший калифорнийский губернатор основал организацию R20, помогающую правительствам по всему миру уменьшить углеродные выбросы. В 2014 году Шварценеггер лично познакомился с Франсуа Олландом во время подготовки к Конференции по климату COP 21.
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