Израиль отверг призывы действовать в Сирии без учета интересов России

Глава МИД Израиля Авигдор Либерман заявил, что правительство страны выступает против призывов действовать на Ближнем Востоке без учета интересов Москвы. С таким заявлением министр выступил в пятницу в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Вместе с тем, как передает ТАСС, глава израильского внешнеполитического ведомства признал, что у граждан страны много разногласий с Россией, и заявил, что президент РФ Владимир Путин «думает о России и интересах России».

При этом министр подчеркнул, что двум странам удалось выстроить ясный диалог и добиться определенной координации действий, в том числе и по сирийскому урегулированию. «Я считаю, что это чрезвычайно полезно», — заключил Авигдор Либерман.

По его мнению, власти РФ сейчас стараются добиться заключения соглашения с США по сирийскому вопросу и отмене антироссийских санкций.

«Речь идет о двух мировых державах, у которых есть интересы по всему миру... Окончательное решение может быть достигнуто только между Россией и США», — пояснил глава МИД.