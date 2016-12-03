Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
3 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Израиль отверг призывы действовать в Сирии без учета интересов России

Глава МИД государства подчеркнул, что у Москва и Иерусалим выстроили ясный диалог и обладают определенной координации действий, в том числе и по сирийскому вопросу

Глава МИД Израиля Авигдор Либерман заявил, что правительство страны выступает против призывов действовать на Ближнем Востоке без учета интересов Москвы. С таким заявлением министр выступил в пятницу в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Вместе с тем, как передает ТАСС, глава израильского внешнеполитического ведомства признал, что у граждан страны много разногласий с Россией, и заявил, что президент РФ Владимир Путин «думает о России и интересах России».

При этом министр подчеркнул, что двум странам удалось выстроить ясный диалог и добиться определенной координации действий, в том числе и по сирийскому урегулированию. «Я считаю, что это чрезвычайно полезно», — заключил Авигдор Либерман.

По его мнению, власти РФ сейчас стараются добиться заключения соглашения с США по сирийскому вопросу и отмене антироссийских санкций.

«Речь идет о двух мировых державах, у которых есть интересы по всему миру... Окончательное решение может быть достигнуто только между Россией и США», — пояснил глава МИД.

Читайте также:

Лавров и Керри обсудили урегулирование сирийского конфликта

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Израиль отверг призывы действовать в Сирии без учета интересов России

Глава МИД государства подчеркнул, что у Москва и Иерусалим выстроили ясный диалог и обладают определенной координации действий, в том числе и по сирийскому вопросу

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке