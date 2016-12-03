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Минобороны РФ рекомендовало Лондону не мешать помогать жителям Алеппо

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал заявление пресс-секретаря премьера Великобритании Терезы Мэй о том, что российская сторона якобы препятствует поставкам гумпомощи в Алеппо

Россия ежедневно доставляет гуманитарную помощь жителям восточных кварталов Алеппо, в то время как Великобритания за все время войны в Сирии не выделила ничего. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя заявление пресс-секретаря премьера Великобритании Терезы Мэй о том, что российская сторона якобы препятствует поставкам гуманитарной помощи в Алеппо. 

Конашенков считает, что в британском правительстве «на почве русофобии утратили объективное представление о происходящем в Сирии, в том числе в Алеппо». В связи с этим официальный представитель российского военного ведомства решил напомнить пресс-секретарю премьера Великобритании, что с 28 ноября этого года сирийские войска освободили почти половину кварталов в восточной части города, ранее контролируемых террористами.  

«Освобождено более 90 тысяч проживавших там мирных жителей. Еще около 28 тысяч мирных жителей, из которых 14 тысяч - несовершеннолетние дети, сбежали из контролируемых боевиками восточных кварталов Алеппо в безопасные районы города», - заявил Конашенков.  

Он добавил, что «все это время жители восточных кварталов ежедневно получают гуманитарную помощь, лекарства и теплые вещи от российского Центра примирения и сирийского правительства». При этом представитель Минобороны РФ подчеркнул, что «Великобритания же за все годы войны в Сирии не выделила ни грамма муки, ни одной таблетки и ни одного одеяла для помощи мирным жителям». 

По мнению Игоря Конашенкова, если в британском правительстве «действительно хотят направить жителям восточных районов гумпомощь - все условия для этого есть, скажите, где она сейчас застряла». 

«Если же никакой британской гумпомощи для Алеппо нет, - не мешайте другим помогать», - добавил официальный представитель российского военного ведомства.  

Напомним, пресс-секретарь премьер-министра Великобритании, говоря о ситуации в Сирии, заявила, что Россия якобы «препятствует поставкам гуманитарной помощи жителям осажденного Алеппо, не соглашаясь на прекращение огня». 

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Минобороны РФ рекомендовало Лондону не мешать помогать жителям Алеппо

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал заявление пресс-секретаря премьера Великобритании Терезы Мэй о том, что российская сторона якобы препятствует поставкам гумпомощи в Алеппо

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