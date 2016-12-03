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В КНР суд вынес смертный приговор наркоторговцам из Мексики и Гонконга

Всего членами преступной группировки было изготовлено свыше 400 кг метамфетамина и 254 кг кофеина

Двое наркоторговцев из Гонконга и Мексики, которые занимались производством и сбытом наркотических веществ в Китае, приговорены к смертной казни. Такое решение вынес суд провинции Хунань в центральной части страны.

Как передает агентство Синьхуа, еще два члена преступной группировки, которая изготовила свыше 400 кг метамфетамина и 254 кг кофеина на подпольном предприятии, были приговорены к смертной казни с двухлетней отсрочкой. Остальных пять фигурантов дела были приговорены к тюремному заключению от 15 лет до пожизненных сроков.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли деятельность банды еще в 2013 году. Члены группировки изготавливали наркотические вещества на подпольном предприятии в деревне уезда Гуйян провинции Хунань. Всего преступникам удалось сбыть около 100 кг метамфетамина.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

В КНР суд вынес смертный приговор наркоторговцам из Мексики и Гонконга

Всего членами преступной группировки было изготовлено свыше 400 кг метамфетамина и 254 кг кофеина

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