В КНР суд вынес смертный приговор наркоторговцам из Мексики и Гонконга

Двое наркоторговцев из Гонконга и Мексики, которые занимались производством и сбытом наркотических веществ в Китае, приговорены к смертной казни. Такое решение вынес суд провинции Хунань в центральной части страны.

Как передает агентство Синьхуа, еще два члена преступной группировки, которая изготовила свыше 400 кг метамфетамина и 254 кг кофеина на подпольном предприятии, были приговорены к смертной казни с двухлетней отсрочкой. Остальных пять фигурантов дела были приговорены к тюремному заключению от 15 лет до пожизненных сроков.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли деятельность банды еще в 2013 году. Члены группировки изготавливали наркотические вещества на подпольном предприятии в деревне уезда Гуйян провинции Хунань. Всего преступникам удалось сбыть около 100 кг метамфетамина.