МИД Китая высказал мнение о разговоре Трампа с руководством Тайваня

Руководитель МИД Китая Ван И, комментируя состоявшийся разговор избранного президента США Трампа с главой администрации Тайваня, выразил надежду, что состоявшаяся беседа не повлияет на отношения Пекина и Вашингтона.

Дипломат обратил внимание, что политика «Единого Китая» формирует развитие здоровых отношений между Китаем и США. Именно она является политической основой, отметил Ван И.

«Политика «Единого Китая» является краеугольным камнем развития здоровых отношений между Китаем и США», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Ван И.

О том, что республиканец Дональд Трамп 2 декабря поговорил с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, стало известно ранее. Белый дом подтвердил свою приверженность политике «Единого Китая» после того, как стало известно о разговоре. В Вашингтоне пояснили, что разговор носил поздравительный характер.

Дипломатические связи между США и Тайванем были прерваны в 1979 году.