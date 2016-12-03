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МИД Китая высказал мнение о разговоре Трампа с руководством Тайваня

Министр иностранных дел Китая выразил надежду, что отношения Пекина и Вашингтона не пострадают

Руководитель МИД Китая Ван И, комментируя состоявшийся разговор избранного президента США Трампа с главой администрации Тайваня, выразил надежду, что состоявшаяся беседа не повлияет на отношения Пекина и Вашингтона.

Дипломат обратил внимание, что политика «Единого Китая» формирует развитие здоровых отношений между Китаем и США. Именно она является политической основой, отметил Ван И.

«Политика «Единого Китая» является краеугольным камнем развития здоровых отношений между Китаем и США»,  приводит «Федеральное агентство новостей» слова Ван И.

О том, что республиканец Дональд Трамп 2 декабря поговорил с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, стало известно ранее. Белый дом подтвердил свою приверженность политике «Единого Китая» после того, как стало известно о разговоре. В Вашингтоне пояснили, что разговор носил поздравительный характер.

Дипломатические связи между США и Тайванем были прерваны в 1979 году.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

МИД Китая высказал мнение о разговоре Трампа с руководством Тайваня

Министр иностранных дел Китая выразил надежду, что отношения Пекина и Вашингтона не пострадают

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