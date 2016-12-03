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Обама велел провести брифинг по кибербезопасности для команды Трампа

Мероприятие проведут при первой возможности, говорится в заявлении действующего президента США

Президент США Барак Обама распорядился о проведении специального брифинга по кибербезопасности для команды избранного президента Дональда Трампа.

В заявлении Обамы уточняется, что брифинг будет проведен при первой возможности. Готовить его будут сотрудники комиссии по усилению национальной кибербезопасности, созданной в феврале 2016 года, говорится в документе, передает «РИА Новости».

Республиканец Дональд Трамп вступит в должность 20 января.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Обама велел провести брифинг по кибербезопасности для команды Трампа

Мероприятие проведут при первой возможности, говорится в заявлении действующего президента США

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