Обама велел провести брифинг по кибербезопасности для команды Трампа

Президент США Барак Обама распорядился о проведении специального брифинга по кибербезопасности для команды избранного президента Дональда Трампа.

В заявлении Обамы уточняется, что брифинг будет проведен при первой возможности. Готовить его будут сотрудники комиссии по усилению национальной кибербезопасности, созданной в феврале 2016 года, говорится в документе, передает «РИА Новости».

Республиканец Дональд Трамп вступит в должность 20 января.