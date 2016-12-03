Роспотребнадзор проведет замеры окружающей среды у обломка «Прогресса»

На место обнаружения фрагмента космического корабля в Туве направлены сотрудники ведомства
Сотрудники Роспотребнадзора проведут замеры атмосферного воздуха, снега, земли и воды на месте находки обломка космического корабля «Прогресс МС-04» в Туве. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
Вместе с тем чиновник отметил, что, по мнению ученых, подобные аварии не представляют угрозы для людей и природы.
«Но все-таки на место обнаружения металла направляется Роспотребнадзор для проведения замеров атмосферного воздуха, снега, земли, воды во взаимодействии с «Роскосмосом», — написал глава региона на своей странице в Facebook.
МЧС РФ просит жителей Тувы при обнаружении обломков не прикасаться к ним и не перемещать их. В ведомстве также призвали сообщать о подобных находках на горячую линию министерства.
«Просим жителей республики при обнаружении обломков не трогать и не перемещать их, сообщать о своей находке на телефон доверия МЧС: 8 (39422) 9-99-99», — сообщили в МЧС.
Напомним, грузовой космический корабль «Прогресс МС-04», запущенный вечером 1 декабря с космодрома Байконур, был потерян на высоте 190 км над Тувой. Отмечается, что большинство обломков корабля сгорели в плотных слоях атмосферы. При этом уцелевшие фрагменты могли упасть в 60–80 км к западу от столицы республики Кызыла.
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