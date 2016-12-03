Роспотребнадзор проведет замеры окружающей среды у обломка «Прогресса»

Сотрудники Роспотребнадзора проведут замеры атмосферного воздуха, снега, земли и воды на месте находки обломка космического корабля «Прогресс МС-04» в Туве. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.



Вместе с тем чиновник отметил, что, по мнению ученых, подобные аварии не представляют угрозы для людей и природы.

«Но все-таки на место обнаружения металла направляется Роспотребнадзор для проведения замеров атмосферного воздуха, снега, земли, воды во взаимодействии с «Роскосмосом», — написал глава региона на своей странице в Facebook.

МЧС РФ просит жителей Тувы при обнаружении обломков не прикасаться к ним и не перемещать их. В ведомстве также призвали сообщать о подобных находках на горячую линию министерства.

«Просим жителей республики при обнаружении обломков не трогать и не перемещать их, сообщать о своей находке на телефон доверия МЧС: 8 (39422) 9-99-99», — сообщили в МЧС.