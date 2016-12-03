ЦБ опроверг сообщение о хищении хакерами 2 млрд рублей с корсчетов

Центробанк опроверг сообщение о краже хакерами 2 млрд рублей с корреспондентских счетов регулятора, сообщили в пресс-службе Банка России.

«Информация о краже 2 млрд рублей с корсчетов Банка России в результате хакерской атаки не соответствует действительности», — приводит ТАСС сообщение ЦБ РФ.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что киберпреступники похитили с корсчетов российских банков в ЦБ РФ 2 млрд рублей. При этом отмечалось, что хакеры планировали вывести со счетов регулятора 5 млрд рублей.

Регулятор подчеркивает, что в обзоре финансовой стабильности сообщалось об убытках, которые понесли коммерческие банки и их клиенты в результате хакерских атак за текущий год.

Ранее в Центробанке сообщили, что в начале 2016 года была предотвращена попытка хищения 1,67 млрд рублей через подмену входных данных для автоматизированного рабочего места клиента организации.

