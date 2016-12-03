Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи

В субботу, 3 декабря, в горных районах Сочи объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального управления МЧС, в ближайшие часы в горных районах ожидается мокрый снег, усиление ветра до 30 м/с. Из-за погодных условий велика вероятность налипания мокрого снега и возникновения гололедицы.

В горных районах Сочи выше 1,5 тыс. м над уровнем моря сохраняется угроза схода лавин. Мокрый снег в воскресенье сменится дождем, отмечается в сообщении администрации Сочи.



«Аварийные бригады во всех районах курорта уже переведены в режим первой готовности. Спасатели по первому сигналу будут готовы убрать поваленные деревья, сломанные ветки. Готова и техника для расчистки дорог от снега», — сообщает «РИА Новости».