Астрофизика Стивена Хокинга госпитализировали из-за проблем с легкими

Известный британский астрофизик и популяризатор науки Стивен Хокинг был госпитализирован в Риме из-за проблем с легкими. Как сообщают местные СМИ, состояние ученого не вызывает опасений.

Как передает издание «Коррьере делла сера», Стивена Хокинга доставили минувшей ночью в больницу «Джемелли» из-за предосторожности. Сейчас ученый находится в специальном отделении нейромускульных патологий.

Один из теоретиков Большого взрыва находился в Риме на пленарной ассамблее Папской академии наук.

74-летний Стивен Хокинг еще с молодости страдает неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы. Из-за этого ученый большую часть жизни остается прикованным к инвалидному креслу.