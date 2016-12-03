Глава Пентагона одобряет кандидатуру Мэттиса на пост главы ведомства

Глава Пентагона Эштон Картер относится с огромным уважением к генералу Джиму Мэттису, которого Дональд Трамп намерен назначить главой военного американского ведомства.

«Я знаю генерала Джима Мэттиса много лет и отношусь к нему с огромным уважением», — заявил Картер.

В кратком заявлении Картера уточняется, что он обеспечит гладкую передачу дел своему преемнику. «Я продолжу делать всё возможное, чтобы содействовать смене руководства в министерстве обороны без сучка и задоринки», — отметил Картер.

Дональд Трамп, 8 ноября избранный президентом США, в понедельник объявит о выдвижении кандидатуры отставного генерала Мэттиса на пост шефа Пентагона.