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Глава Пентагона одобряет кандидатуру Мэттиса на пост главы ведомства

Эштон Картер отметил, что относится с огромным уважением к генералу

Глава Пентагона Эштон Картер относится с огромным уважением к генералу Джиму Мэттису, которого Дональд Трамп намерен назначить главой военного американского ведомства.

«Я знаю генерала Джима Мэттиса много лет и отношусь к нему с огромным уважением»,  заявил Картер.

В кратком заявлении Картера уточняется, что он обеспечит гладкую передачу дел своему преемнику. «Я продолжу делать всё возможное, чтобы содействовать смене руководства в министерстве обороны без сучка и задоринки»,  отметил Картер.

Дональд Трамп, 8 ноября избранный президентом США, в понедельник объявит о выдвижении кандидатуры отставного генерала Мэттиса на пост шефа Пентагона.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Глава Пентагона одобряет кандидатуру Мэттиса на пост главы ведомства

Эштон Картер отметил, что относится с огромным уважением к генералу

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