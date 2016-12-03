Снегопад в Москве продлится весь день

Снегопад продлится в Москве весь день, но к воскресенью он станет слабее. Как уточнили метеорологи, на выходных в столичном регионе продолжится похолодание.

«РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Олега Прокофьева уточняют, что превышения месячной нормы осадков пока нет. Метеоролог отметил, что сильного снегопада нет, «снег просто идет».