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Снегопад в Москве продлится весь день

Тенденция к похолоданию в выходные продолжится

Фото: Антон Кузнецов

Снегопад продлится в Москве весь день, но к воскресенью он станет слабее. Как уточнили метеорологи, на выходных в столичном регионе продолжится похолодание.

«РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Олега Прокофьева уточняют, что превышения месячной нормы осадков пока нет. Метеоролог отметил, что сильного снегопада нет, «снег просто идет».

На выходных днях тенденция к похолоданию сохранится. Если в субботу в Москве ожидается минус 46 градусов, а в Подмосковье — минус 38, то в воскресенье похолодает еще на один-два градуса.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Снегопад в Москве продлится весь день

Снегопад в Москве продлится весь деньТенденция к похолоданию в выходные продолжится

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