Пушков рассказал, почему США заблокировали военное сотрудничество с РФ

Решение нижней палаты конгресса США о запрете военного сотрудничества с Россией прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

На своей странице в Twitter он отметил, что у американского законодательного органа есть другие приоритеты, чем борьба с терроризмом.

«Конгресс США, выступая как «коллективный Маккейн», блокирует военное сотрудничество с Россией. У конгресса другие приоритеты, чем борьба с терроризмом», — написал Пушков в Twitter, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Конгресс США, выступая как"коллективный Маккейн",блокирует военное сотр-во с Россией. У конгресса другие приоритеты,чем борьба с терроризмом — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 декабря 2016 г.

Ранее «Известия» сообщили, что нижняя палата конгресса США приняла законопроект, запрещающий военное сотрудничество с Россией.