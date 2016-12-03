Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
3 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Пушков рассказал, почему США заблокировали военное сотрудничество с РФ

Сенатор отметил, что у Соединенных Штатов есть иные приоритеты, чем борьба с терроризмом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Решение нижней палаты конгресса США о запрете военного сотрудничества с Россией прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

На своей странице в Twitter он отметил, что у американского законодательного органа есть другие приоритеты, чем борьба с терроризмом.

«Конгресс США, выступая как «коллективный Маккейн», блокирует военное сотрудничество с Россией. У конгресса другие приоритеты, чем борьба с терроризмом», — написал Пушков в Twitter, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «Известия» сообщили, что нижняя палата конгресса США приняла законопроект, запрещающий военное сотрудничество с Россией.

Читайте также:

Пентагону запретили сотрудничать с Россией

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Пушков рассказал, почему США заблокировали военное сотрудничество с РФ

Пушков рассказал, почему США заблокировали военное сотрудничество с РФСенатор отметил, что у Соединенных Штатов есть иные приоритеты, чем борьба с терроризмом

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке