Лавров сообщил о выходе отношений РФ и Японии на новый уровень

Совместная работа России и Японии по приоритетным проектам выведет отношения двух стран на новый уровень, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале встречи со своим японским коллегой Фумио Кисидой.



Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в текущем году удалось достичь беспрецедентной активности контактов между Москвой и Токио, в том числе и на высшем уровне.

«Ведется работа по так называемому плану Синдзо Абэ из восьми пунктов, и по российскому списку приоритетных проектов. Их реализация позволит вывести наши отношения на новый уровень», — приводит ТАСС слова министра.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что предстоящие переговоры представителей двух стран будут направлены на продвижение инициатив, намеченных лидерами РФ и Японии Владимиром Путиным и Синдзо Абэ.

В свою очередь, глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что Токио высоко оценивает сотрудничество с Россией в международных вопросах, в том числе и по проблеме Северной Кореи.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что лидеры двух стран могут в субботу подписать соглашение о сотрудничестве в медицинской сфере и в области развития почтовой службы и связи.