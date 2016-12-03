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В одном из поселков Махачкалы введен режим КТО

Правоохранители проводят операцию по поиску боевиков и их пособников

Режим контртеррористической операции введен в дагестанском поселке Талги под Махачкалой, сотрудники правоохранительных органов ведут поиск боевиков. Об этом сообщил представитель оперативного штаба национального антитеррористического комитета в Дагестане.

Представитель ведомства отметил, что решение о введении режима КТО было принято в 11.00 мск. Его действие распространяется в пределах административных границ населенного пункта Талги Ленинского района Махачкалы.

«Идут поиски боевиков и их пособников», — цитирует ТАСС сообщение представителя штаба.

Во время действия режима КТО в поселке введен ряд специальных мер и ограничений.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

В одном из поселков Махачкалы введен режим КТО

Правоохранители проводят операцию по поиску боевиков и их пособников

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