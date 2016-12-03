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Появились подробности крушения «Прогресса»

Причинами потери космического грузовика могли стать технические проблемы, возникшие на его борту

Причиной крушения космического грузовика «Прогресс МС-04» могли стать технические проблемы, возникшие на его борту. Уточняется, что из-за этого третья ступень преждевременно отделилась, а корабль не вышел на расчетную орбиту и разрушился.

По данным «Интерфакса», цитирующего источник на космодроме Байконур, нештатная ситуация могла произойти на борту «Прогресса».

«По уточненным данным, нештатная ситуация могла произойти непосредственно на борту космического грузовика, в результате чего произошло преждевременное разделение с третьей ступенью, и корабль не вышел на орбиту», — сказал источник.

После этого «Прогресс» разрушился, а его обломки, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, упали на территории Тувы.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Появились подробности крушения «Прогресса»

Причинами потери космического грузовика могли стать технические проблемы, возникшие на его борту

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