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Лавров: Москва обратила внимание Токио на угрозы размещения ПРО США

Ранее Япония одобрила развертывание системы ПРО США THAAD на территории Южной Кореи

Москва обратила внимание Токио на те угрозы, которые могут быть созданы в случае размещения глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом по итогам переговоров с главой японского МИДа Фумио Кисидой сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

 «Мы обратили внимание наших японских коллег на те угрозы, которые создаются в результате размещения элементов глобальной системы противоракетной обороны США в этом регионе»,  приводит слова дипломата «РИА Новости».

Министр уточнил, что региональная безопасность должна быть обеспечена не на блоковой основе. Должен быть налажен равноправный диалог на основе принципов неделимости и безопасности, отметил он.

«Россия считает, что обеспечение региональной безопасности возможно не на блоковой основе, а за счет налаживания равноправного, универсального диалога на основе принципов неделимости, безопасности, и соответствующие инициативы рассматриваются сейчас в рамках механизма Восточноазиатских саммитов», — сказал Лавров.

«Известия» ранее сообщили, что система ПРО США THAAD  будет развернута в Южной Корее в течение ближайших 810 месяцев. Это вызывало осуждение Москвы и Пекина, однако Токио одобрил планы США.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Лавров: Москва обратила внимание Токио на угрозы размещения ПРО США

Ранее Япония одобрила развертывание системы ПРО США THAAD на территории Южной Кореи

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