Лавров: Москва обратила внимание Токио на угрозы размещения ПРО США

Москва обратила внимание Токио на те угрозы, которые могут быть созданы в случае размещения глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом по итогам переговоров с главой японского МИДа Фумио Кисидой сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы обратили внимание наших японских коллег на те угрозы, которые создаются в результате размещения элементов глобальной системы противоракетной обороны США в этом регионе», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Министр уточнил, что региональная безопасность должна быть обеспечена не на блоковой основе. Должен быть налажен равноправный диалог на основе принципов неделимости и безопасности, отметил он.

«Россия считает, что обеспечение региональной безопасности возможно не на блоковой основе, а за счет налаживания равноправного, универсального диалога на основе принципов неделимости, безопасности, и соответствующие инициативы рассматриваются сейчас в рамках механизма Восточноазиатских саммитов», — сказал Лавров.