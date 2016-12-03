Лавров назвал условие для решения спора об островах Курильской гряды

Заключение мирного договора между Россией и Японией является первым условием для решения территориального спора, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Первым шагом перед всем остальным является подписание мирного договора», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Фумио Кисидой.

Дипломат напомнил, что Владимир Путин подтверждал, что Россия привержена японо-советской декларации 1956 года. Лавров продолжил, что если реализовывать этот документ, то придется согласовывать все детали, при этом неизменной останется последовательность шагов, изложенных в декларации.

«Как неизменной остается последовательность, которая в этой декларации изложена, а именно первым шагом перед всем остальным является подписание мирного договора», — сказал глава российского МИДа.

Завышенных ожиданий в вопросе заключения мирного договора быть не должно, добавил министр. Москва и Токио обсуждают возможность ведения совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды, заключил Лавров, передает «Федеральное агентство новостей».