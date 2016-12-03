Лавров назвал причину провала совместной операции РФ и США в Сирии

Москва и Вашингтон не смогли провести совместные удары по боевикам террористических группировок в Сирии, поскольку США не выполнили свои обязательства по размежеванию оппозиции и террористов. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Фумио Кисидой.

Министр пояснил, что российская и американская стороны в течение длительных переговоров обсуждали совместную схему действий, которая предполагала отмежевание умеренной оппозиции от террористов, а затем — согласование совместной работы по целям террористических отрядов.

«К сожалению, отмежевание так и не состоялось, поэтому эта договоренность американцами не могла быть выполнена», — цитирует ТАСС главу российской дипломатии.

Он также отметил, что США до последнего момента пытались продвинуть положения, которые бы выводили террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) из-под удара.