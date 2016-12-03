Лавров: Москва готова немедленно отправить экспертов в Женеву

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова немедленно отправить в Женеву экспертов и дипломатов для согласования совместных с США действий в Алеппо. «Но это не должна быть встреча ради встречи», — добавил дипломат.

Ранее в субботу стало известно о том, что госсекретарь США Керри передал российской стороне американские предложения по Алеппо в русле подходов РФ.

«Однако вчера Джон Керри на нашей с ним встрече в Риме передал американские предложения, которые идут в русле подходов, давно отстаивающихся российскими экспертами на переговорах с американцами», — приводит слова Лаврова «РИА Новости».

Глава российского МИДа отметил, что сторонам необходимо определить конкретные сроки решения ситуации.