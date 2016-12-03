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Задержан подозреваемый в убийстве сотрудника УФСИН в Дагестане

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве сотрудника УФСИН России по Республике Дагестан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве сотрудника УФСИН России по Республике Дагестан», — указано в сообщении Ирины Волк на сайте министерства.

Накануне вечером возле одного из домов в поселке Загородный Кировского района Махачкалы неизвестный нанес огнестрельное ранение сотруднику УФСИН РФ, а затем скрылся с места происшествия. В результате нападения сотрудник скончался на месте.

По данному факту СУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по ст. 105 ч. 1 («Убийство») и ст. 222 ч. 1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Задержан подозреваемый в убийстве сотрудника УФСИН в Дагестане

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ

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