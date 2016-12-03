ЦСКА разгромил «Урал» со счетом 4:0

Футболисты московского ЦСКА разгромили команду «Урала» со счетом 4:0 в матче 17-го тура РФПЛ.

В составе армейцев отличились Ласина Траоре, которому удалось забить дубль на 25-й и 35-й минуте, а также Бибрас Натхо (38-я минута, с пенальти) и Федор Чалов (40-я минута). Отмечается, что футболистам ЦСКА удалось забить все голы за 15 минут.

Сейчас в активе красно-синих 32 очка, клуб находится на третьем месте в турнирной таблице. «Урал» с 14 баллами занимает 13-ю строчку.

Следующий тур РФПЛ пройдет в 2017 году после зимней паузы. ЦСКА 3 марта примет санкт-петербургский «Зенит», а «Урал» в тот же день проведет домашний матч с пермским «Амкаром».



ЦСКА - Урал