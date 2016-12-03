Путин поздравил нового короля Таиланда Раму X с вступлением на престол

Президент России Владимир Путин поздравил нового короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтратхепайаварангкуна с вступлением на престол, сообщила пресс-служба администрации российского лидера.



«Видим в Вас достойного продолжателя династии Чакри, при которой почти 120 лет назад были установлены дипломатические отношения между Россией и Таиландом», — указано в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также выразил надежду, что во время нахождения нового монарха у власти сотрудничество двух стран будет развиваться на благо дружественных народов России и Таиланда, а также в интересах укрепления стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сын покойного короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX) Маха Вачиралонгкорн (Рама X) взошел на престол 1 декабря.