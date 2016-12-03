Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
3 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В парламент Южной Кореи внесена резолюция об импичменте Пак Кын Хе

Голосование по этому документу состоится во вторник

Три оппозиционные партии Южной Кореи внесли в парламент проект резолюции об импичменте действующему президенту республики Пак Кын Хе.

Как передает агентство Yonhap, в поддержку внесения документа высказался 171 депутат. Голосование по проекту резолюции пройдет 6 декабря в ходе планового заседания парламента.

Срок полномочий действующего президента Южной Кореи истекает в феврале 2018 года.

Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся после сообщений СМИ о том, что глава государства давала своей подруге Цой Сун Силь, которая не занимала кикаких государственных должностей, редактировать речи своих выступлений. Кроме того, ее обвиняют в махинациях с ринадлежащими ей некоммерческими фонда. На счета этих организаций было переведено около $70 млн от 52 компаний и 19 бизнес-групп.

Читайте также:

Президент Южной Кореи готова досрочно покинуть свой пост

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

В парламент Южной Кореи внесена резолюция об импичменте Пак Кын Хе

Голосование по этому документу состоится во вторник

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке