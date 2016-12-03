В парламент Южной Кореи внесена резолюция об импичменте Пак Кын Хе

Три оппозиционные партии Южной Кореи внесли в парламент проект резолюции об импичменте действующему президенту республики Пак Кын Хе.

Как передает агентство Yonhap, в поддержку внесения документа высказался 171 депутат. Голосование по проекту резолюции пройдет 6 декабря в ходе планового заседания парламента.

Срок полномочий действующего президента Южной Кореи истекает в феврале 2018 года.

Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся после сообщений СМИ о том, что глава государства давала своей подруге Цой Сун Силь, которая не занимала кикаких государственных должностей, редактировать речи своих выступлений. Кроме того, ее обвиняют в махинациях с ринадлежащими ей некоммерческими фонда. На счета этих организаций было переведено около $70 млн от 52 компаний и 19 бизнес-групп.