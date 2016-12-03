МИД Японии сообщил о совместной работе с РФ в корейском вопросе

Россия и Япония могут совместно работать над урегулированием ситуации на Корейском полуострове, заявил заместитель официального представителя МИД Японии Масато Отака после встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран.



Он пояснил, что в ходе рабочего ланча Сергей Лавров и Фумио Кисида обсудили ряд международных вопросов, в том числе ситуацию на Корейском полуострове и новую резолюцию СБ ООН в отношении КНДР.

«Думаю, наши страны могут работать рука об руку в урегулировании данной проблемы», — приводит ТАСС сообщение Масато Отаки.

Он также выразил надежду на то, что принятие резолюции позволит проводить более эффективное урегулирование на Корейском полуострове.