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МИД Японии сообщил о совместной работе с РФ в корейском вопросе

По словам представителя внешнеполитического ведомства страны, Москва и Токио могут взаимодействовать для эффективного урегулирования ситуации на полуострове

Россия и Япония могут совместно работать над урегулированием ситуации на Корейском полуострове, заявил заместитель официального представителя МИД Японии Масато Отака после встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Он пояснил, что в ходе рабочего ланча Сергей Лавров и Фумио Кисида обсудили ряд международных вопросов, в том числе ситуацию на Корейском полуострове и новую резолюцию СБ ООН в отношении КНДР.

«Думаю, наши страны могут работать рука об руку в урегулировании данной проблемы», — приводит ТАСС сообщение Масато Отаки.

Он также выразил надежду на то, что принятие резолюции позволит проводить более эффективное урегулирование на Корейском полуострове.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

МИД Японии сообщил о совместной работе с РФ в корейском вопросе

По словам представителя внешнеполитического ведомства страны, Москва и Токио могут взаимодействовать для эффективного урегулирования ситуации на полуострове

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