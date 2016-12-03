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Пытавшийся совершить самоподрыв террорист ликвидирован в Баку

Злоумышленник ранее был осужден за участие в террористической организации

Силовики ликвидировали террориста, пытавшегося совершить самоподрыв возле одного из торговых центров столицы Азербайджана Баку. Об этом сообщил представитель отдела по общественным связям Службы государственной безопасности республики.

Злоумышленником оказался 38-летний гражданин Азербайджана Эмин Джами, который ранее был осужден за участие в террористической организации «Наифа аль-Бадави».

Операция по задержанию террориста проходила возле торгового центра «Бина». Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции и попытался привести в действие взрывное устройство.

«Ответными мерами он был уничтожен специальной оперативной группой», — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства.

Эмин Джами находился на свободе с начала 2016 года. За это время он снова наладил связи с боевиками, его подозревали в подготовке терактов на территории страны.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Пытавшийся совершить самоподрыв террорист ликвидирован в Баку

Злоумышленник ранее был осужден за участие в террористической организации

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