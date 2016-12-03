Пытавшийся совершить самоподрыв террорист ликвидирован в Баку

Силовики ликвидировали террориста, пытавшегося совершить самоподрыв возле одного из торговых центров столицы Азербайджана Баку. Об этом сообщил представитель отдела по общественным связям Службы государственной безопасности республики.



Злоумышленником оказался 38-летний гражданин Азербайджана Эмин Джами, который ранее был осужден за участие в террористической организации «Наифа аль-Бадави».

Операция по задержанию террориста проходила возле торгового центра «Бина». Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции и попытался привести в действие взрывное устройство.

«Ответными мерами он был уничтожен специальной оперативной группой», — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства.

Эмин Джами находился на свободе с начала 2016 года. За это время он снова наладил связи с боевиками, его подозревали в подготовке терактов на территории страны.