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Япония намерена подарить президенту России еще одну собаку акита-ину

В 2012 году Владимир Путин получил в подарок от губернатора северной префектуры Акита щенка породы акита-ину

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил о намерении Японии подарить президенту РФ еще одну собаку породы акита-ину.

СМИ Японии сообщают, что такая возможность обсуждается с Москвой, но ответ еще не получен, уточняет ТАСС.

В 2012 году Владимир Путин получил в подарок щенка этой породы. Это был подарок от губернатора северной префектуры Акита в благодарность за помощь, которую Россия оказала Японии после землетрясения и цунами в 2011 году. Ответным подарком президента России губернатору Акиты стал сибирский кот.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Япония намерена подарить президенту России еще одну собаку акита-ину

В 2012 году Владимир Путин получил в подарок от губернатора северной префектуры Акита щенка породы акита-ину

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