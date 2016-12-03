Япония намерена подарить президенту России еще одну собаку акита-ину

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил о намерении Японии подарить президенту РФ еще одну собаку породы акита-ину.

СМИ Японии сообщают, что такая возможность обсуждается с Москвой, но ответ еще не получен, уточняет ТАСС.

В 2012 году Владимир Путин получил в подарок щенка этой породы. Это был подарок от губернатора северной префектуры Акита в благодарность за помощь, которую Россия оказала Японии после землетрясения и цунами в 2011 году. Ответным подарком президента России губернатору Акиты стал сибирский кот.