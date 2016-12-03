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Пять боевиков ликвидированы в Дагестане

В субботу в поселке Талги в пригороде Махачкалы был введен режим контртеррористической операции

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали пять боевиков в Дагестане. Спецоперация проводилась в поселке Талги, где утром в субботу ввели режим контртеррористической операции (КТО).

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Республики Дагестан отмечает, что дом, в котором находились боевики, был блокирован. На предложение силовиков сдаться блокированные боевики открыли стрельбу в сторону стражей порядка.

В ходе проведения спецоперации ликвидированы пять боевиков, их личности устанавливаются.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Пять боевиков ликвидированы в Дагестане

В субботу в поселке Талги в пригороде Махачкалы был введен режим контртеррористической операции

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