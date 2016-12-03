Роухани заявил о необходимости сотрудничества с РФ в сирийском вопросе

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о тесном сотрудничестве Москвы и Тегерана в борьбе с боевиками террористических группировок в Сирии, а также подчеркнул необходимость в продолжении такого взаимодействия.



С таким заявлением глава исламской республики выступил в субботу в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым.

«Москва и Тегеран тесно сотрудничают в борьбе с терроризмом в Сирии. Необходимо, чтобы это взаимодействие продолжалось до полного искоренения терроризма и восстановления в регионе мира и стабильности», — приводит ТАСС слова главы Ирана.

Он также подчеркнул, что кризис в САР может быть урегулирован только путем политических переговоров с учетом воли сирийского народа.