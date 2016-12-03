Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
3 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Роухани заявил о необходимости сотрудничества с РФ в сирийском вопросе

Глава ИРИ подчеркнул, что конфликт в Сирии может быть разрешен только путем политических переговоров

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о тесном сотрудничестве Москвы и Тегерана в борьбе с боевиками террористических группировок в Сирии, а также подчеркнул необходимость в продолжении такого взаимодействия.

С таким заявлением глава исламской республики выступил в субботу в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым.

«Москва и Тегеран тесно сотрудничают в борьбе с терроризмом в Сирии. Необходимо, чтобы это взаимодействие продолжалось до полного искоренения терроризма и восстановления в регионе мира и стабильности», — приводит ТАСС слова главы Ирана.

Он также подчеркнул, что кризис в САР может быть урегулирован только путем политических переговоров с учетом воли сирийского народа.

Читайте также:

Минобороны РФ рекомендовало Лондону не мешать помогать жителям Алеппо

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Роухани заявил о необходимости сотрудничества с РФ в сирийском вопросе

Глава ИРИ подчеркнул, что конфликт в Сирии может быть разрешен только путем политических переговоров

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке