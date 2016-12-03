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"Ленфильм" снимет фильм о борьбе с терроризмом

Драма «Запах фиалки» расскажет о журналисте, попавшем в горячую точку

«Ленфильм» приступит к съемкам драматического фильма «Запах фиалки» по сценарию Ивана Охлобыстина, посвященного борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом в рамках презентации новых проектов на Петербургском культурном форуме объявил гендиректор киностудии Эдуард Пичугин.

— Фильм расскажет о молодом человеке, критически настроенного к современным условиям жизни в стране, который в составе съемочной группы попадает в «горячую точку» и в итоге меняет свою систему координат, — рассказал Пичугин.

Это будет собственный проект киностудии «Ленфильм», наращивающей ныне
кинопроизводство. Детали сценария фильма Пичугин раскрывать пока не стал, но упомянул, что за «Запах фиалки» возьмется молодая команда.

Кроме того, в планах «Ленфильма» - «хоррор в духе Хичкока» «Свадебное путешествие» Виктора Татарского и мультфильм «Чапаев против инопланетян». В финальной стадии находится историческая драма о блокаде Ленинграда «Блок А» (ранее известный как «Ленинградский вальс») Александра Касаткина, а комедия «Птица» дебютантки Ксении Баскаковой с Иваном Охлобыстиным уже путешествует по фестивалям.

Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

"Ленфильм" снимет фильм о борьбе с терроризмом

Драма «Запах фиалки» расскажет о журналисте, попавшем в горячую точку

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