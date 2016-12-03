Иран вернется к ядерной программе, если США продлят санкции.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф.

«Если США вернуться к санкциям, мы не будем продолжать соблюдать договоренность», – цитирует «РИА Новости» главу внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее Конгресс США принял закон о продлении санкций против Ирана н десять лет. Президент Барак Обама пока его не подписал.

Ранее США, ООН и Евросоюз договорились с Ираном, что санкции будут сняты, если срана откажется от собственной ядерной программы.

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