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Иран вернется к ядерной программе, если США продлят санкции

Заявление Тегерана связано с законом, принятом в американском Конгрессе

Иран вернется к ядерной программе, если США продлят санкции.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф.

«Если США вернуться к санкциям, мы не будем продолжать соблюдать договоренность», – цитирует «РИА Новости» главу внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее Конгресс США принял закон о продлении санкций против Ирана н десять лет. Президент Барак Обама пока его не подписал.

Ранее США, ООН и Евросоюз договорились с Ираном, что санкции будут сняты, если срана откажется от собственной ядерной программы.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Иран вернется к ядерной программе, если США продлят санкции

Заявление Тегерана связано с законом, принятом в американском Конгрессе

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