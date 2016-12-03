На чемпионат Европы-2016 по гандболу отправятся 18 россиянок

В состав женской сборной России по гандболу, которая примет участие в чемпионате Европы, вошли 18 спортсменок. Окончательный список определил тренерский штаб россиянок во главе с Евгением Трефиловым. Соревнования пройдут в Швеции в период с 4 по 18 декабря этого года.

Как сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР), 3 декабря вечерней игровой тренировкой завершилась программа подготовительного сбора российской женской сборной, который проходил в Новогорске с 1 декабря. Отмечается, что в сборе принимало участие 20 спортсменок. По завершению занятия главный тренер национальной команды Евгений Трефилов объявил состав сборной России по гандболу на чемпионат Европы.

«В состав сборной России на чемпионат Европы мы включили много молодых игроков, которые, мы надеемся, проявят себя в Швеции с самой лучшей стороны. Рассчитываем, что они поддержат опытных гандболисток, олимпийских чемпионок. Получается, что наш состав - это сплав опыта и зрелости, надеемся, что это даст результат. Незадолго до чемпионата Европы президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поставил перед командой задачу попасть в тройку призеров по итогам чемпионата Европы. Будем стараться выполнить эту задачу», - приводит ФГР слова Трефилова.

Согласно информации, опубликованной на сайте ФГР, женская сборная России по гандболу отправится в Швецию в воскресенье, 4 декабря, в первой половине дня рейсом через Копенгаген. Вечером россиянки проведут в Хельсингборге открытую для журналистов тренировку.

Женская сборная России по гандболу на групповом этапе встретится с командами Хорватии, Румынии и Норвегии. Первый матч россиянки проведут 5 декабря против хорваток. Затем российские гандболистки встретятся с румынками и норвежками, матчи состоятся 7 и 9 декабря соответственно.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram