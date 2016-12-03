Демонстрации за отставку президента Кореи собрали 2,3 млн человек

Демонстрации за отставку президента Южной Кореи Пак Кын Хе собрали 2,3 млн человек.

Об этом сообщили иностранные СМИ со ссылкой на организаторов акции.

«По нашим подсчетам, в общей сложности на улицы вышли 2,3 млн человек, недовольных режимом Пак Кын Хе», – цитирует ТАСС заявление оппозиции.

Сообщается, что демонстранты вышли с лозунгами «Долой Пак Кын Хе!» и «Импичмент!». Манифестации прошли по все стране, только в Сеуле на улицы вышли 1,7 млн. человек.

Полиция сообщает, что во время акций протеста никаких инцидентов не было.

Более того, отмечается, что это уже шестая акция с требованием отставки главы государства, которая стала фигурантом коррупционного скандала в ее окружении.

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