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Демонстрации за отставку президента Кореи собрали 2,3 млн человек

Три четверти граждан страны выступают за импичмент главы государства, обвиненной в коррупции

Демонстрации за отставку президента Южной Кореи Пак Кын Хе собрали 2,3 млн человек.

Об этом сообщили иностранные СМИ со ссылкой на организаторов акции.

«По нашим подсчетам, в общей сложности на улицы вышли 2,3 млн человек, недовольных режимом Пак Кын Хе», – цитирует ТАСС заявление оппозиции.

Сообщается, что демонстранты вышли с лозунгами «Долой Пак Кын Хе!» и «Импичмент!». Манифестации прошли по все стране, только в Сеуле на улицы вышли 1,7 млн. человек.

Полиция сообщает, что во время акций протеста никаких инцидентов не было.

Более того, отмечается, что это уже шестая акция с требованием отставки главы государства, которая стала фигурантом коррупционного скандала в ее окружении.

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Демонстрации за отставку президента Кореи собрали 2,3 млн человек

Три четверти граждан страны выступают за импичмент главы государства, обвиненной в коррупции

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