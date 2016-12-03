Денис Лебедев не смог защитить титул чемпиона мира по версии IBF
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Денис Лебедев не смог защитить титул чемпиона мира по версии IBF
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Комментарии
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