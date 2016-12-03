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Денис Лебедев не смог защитить титул чемпиона мира по версии IBF

Новым чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе стал россиянин Мурат Гассиев

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Известия // суббота, 3 декабря 2016 года

Денис Лебедев не смог защитить титул чемпиона мира по версии IBF

Новым чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе стал россиянин Мурат Гассиев

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