<!-- IZVESTIA code start --><div id="izvestia_649345" style="position:relative;margin:10px;padding:3px 10px 10px 10px;background:#fff;border:1px solid #ccc;width:458px"><div style="font: 13px Arial;color:#666;padding-bottom:2px;border-bottom:2px solid #ccc"><a target="_blank" href="http://http://izvestia.ru/" style="border:none"><img src="http://izvestia.ru/images/embed_logo.png" width="48" height="15" alt="Известия" title="Известия" style="border:none" align="absmiddle" /></a> // суббота, 3 декабря 2016 года</div><h1 style="margin:5px 0;color:#000;font:22px Georgia"><a target="_blank" href="http://izvestia.ru/news/649345" style="color:#093d72;text-decoration:none">Денис Лебедев не смог защитить титул чемпиона мира по версии IBF </a></h1><div style="font:12px Arial;color:#333;overflow:hidden;">Новым чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе стал россиянин Мурат Гассиев </div></div><!-- IZVESTIA code end -->

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