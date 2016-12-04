В России строят больше торговых центров, чем в Западной Европе

Согласно данным аналитиков «Cushman & Wakefield», российские девелоперы даже в условиях кризиса строят больше торговых центров, чем вся Западная Европа вместе взятая.

«Общее количество вновь построенных площадей в 2016 году только в России сравнимо со всей строительной активностью Западной Европы за этот период», - приводит портал anrt.info сообщение представителей компании.

По предварительным данным, в России за текущий год будет построено около 1,6 млн кв.м, в то время как в Западной Европе лишь 1,9 млн кв.м. C&W также подчеркивает, что РФ остается лидером по темпам роста предложения торговых площадей в Европе, несмотря на очевидную тенденцию к снижению темпов нового строительства за последние три года.

«Хотя о возвращении к росту говорить еще рано, в 2016 году мы отмечаем стабилизацию на рынке недвижимости. Поэтому объемы нового строительства в этом и следующем годах представляются значительными, но реализуемыми в текущих рыночных условиях», - сказано в отчете.

Также сообщается, что на этом фоне Россия продолжает оставаться крупнейшим рынком торговых центров в Центральной и Восточной Европе. К началу декабря 2016 года общая площадь торговых центров в стране составила 18,6 млн кв.м против 17,7 млн кв.м в середине года. C&W полагает, что к концу следующего года общая площадь торговых центров в РФ может увеличиться еще на 2,3 млн кв.м, однако «с учетом переноса сроков строительства <...> свет увидят не более половины заявленных площадей».

«Несмотря на значительный объем ввода, обеспеченность России торговыми центрами остается достаточно низкой — всего 121 кв.м на 1 тысячу жителей. Для сравнения, у европейского лидера по обеспеченности торговыми площадями - Норвегии - этот показатель составляет 913 кв.м на 1 тысячу жителей», - напоминают аналитики.