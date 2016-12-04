СМИ: эпоха доминирования Запада завершилась

Эпоха доминирования Запада и либерально-демократической идеи, которая наступила по завершению холодной войны, закончена. Россия вновь вернулась на мировую арену.

Как пишет американская газета The Washington Post, за примером того, как США сдают свои позиции, далеко ходить не надо. По мнению издания достаточно взглянуть на Алеппо.

«Ничто так не символизирует завершение бурного и пьянящего исторического торжества либеральной демократии»,— говорится в статье, опубликованной в WP.

Автор материала подчеркивает, пока Вашингтон выступал с заявлениями, Москва наносила удары по захваченному городу.

Газета также сообщает, что тенденции, которые свидетельствуют о конце западного триумфа, наблюдаются и в Европе. По мнению издания, европейские страны начинают уставать от антироссийских санкций, а устроенная президентом Обамой «изоляция» России бесславно сходит на нет, что подтверждается регулярными визитами госсекретаря США Джона Керри в Москву.

«Евросоюз, крупнейший в мире демократический клуб, в скором времени и сам может развалиться — поскольку на всем континенте ширятся движения на подобии Brexit»,— резюмирует газета.