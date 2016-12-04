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Связанный с подготовкой терактов во Франции член ИГ задержан в Марокко

Он служил посредником между командирами ИГ и задержанными ранее во Франции боевиками

В Марокко задержан член «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, группировка запрещена в России и некоторых других странах), который связан с недавно раскрытой во Франции ячейкой террористов. 

По данным агентства Синьхуа, со ссылкой на МВД Марокко, задержанный служил посредником между командирами ИГ и задержанными во Франции боевиками. Также сообщается, что он встречался с агентами террористической организации на границе Турции и Сирии и получил у них инструкции, которые впоследствии должен был передать одному из французских террористов. 

Правоохранители подчеркнули, что задержанный собирался добраться до Франции через Германию, используя поддельный паспорт. 

Ранее «Известия» писали, что пять исламистов были задержаны 19–20 ноября в Страсбурге и Марселе. Террористы намеревались совершить нападения на «Диснейленд», штаб-квартиры спецслужб и совершить террористические атаки в магазинах, расположенных на Елисейских полях.  

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Связанный с подготовкой терактов во Франции член ИГ задержан в Марокко

Он служил посредником между командирами ИГ и задержанными ранее во Франции боевиками

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