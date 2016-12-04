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Почти 100 человек госпитализировано в Краснодаре с кишечной инфекцией

Роспотребнадзор официально подтвердил у части заболевших сальмонеллез

Почти 100 человек госпитализировано в Краснодаре с кишечной инфекцией, у части из них обнаружен сальмонеллез.

Об этом заявили представители Минздрава РФ и Роспортебнадзора.

«99 человек - сотрудников одной из местных фирм - были сегодня госпитализированы с острой кишечной инфекцией», – цитирует ТАСС представителя министерства Олега Салагая.

Он отметил, что их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю официально подтвердило информацию об обнаружении у 66 из них сальмонеллеза.

Причиной мог стать салат, который ели все заболевшие в столовой офиса компании АО «Тандер», которой принадлежит торговая сеть «Магнит».

Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Почти 100 человек госпитализировано в Краснодаре с кишечной инфекцией

Роспотребнадзор официально подтвердил у части заболевших сальмонеллез

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