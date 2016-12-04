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СМИ: «Евровидение» может пройти в Москве

Украинские власти испытывают проблемы с организацией конкурса

Музыкальный конкурс «Евровидение» может пройти в Москве из-за проблем в организации конкурса на Украине.

Об этом сообщил немецкий журнал «Бильд» со ссылкой на оргкомитет.

«Местом проведения конкурса может стать Москва», – цитирует ТАСС издание.

Причиной переноса могут стать многочисленные проблемы украинской стороны с организацией, в первую очередь, финансовые.

В самой Украине признают, что бюрократия, несовершенство законодательных актов и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к конкурсу ставит под удар проведение мероприятие.

Для Киева это будет большой удар, поскольку победу в «Евровидении-2016» одержала украинская певица Джамала с песней, посвященной депортации крымских татар, в которую многие вкладывали современный политический подтекст.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

СМИ: «Евровидение» может пройти в Москве

Украинские власти испытывают проблемы с организацией конкурса

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